Александровские полицейские задержали 35-летнюю жительницу Ярославля, которая украла у администратора гостиницы 40 тысяч рублей. Женщину доставили в Александров. Как оказалось, обвиняемая

Александровские полицейские задержали 35-летнюю жительницу Ярославля, которая украла у администратора гостиницы 40 тысяч рублей. Женщину доставили в Александров. Как оказалось, обвиняемая приехала в поисках работы и остановилась в отеле. В один из дней, возвращаясь вечером в свой номер, женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заметила оставленную в помещении для персонала дамскую сумку. Украв денежные средства,