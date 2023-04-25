В центре Владимира отремонтируют 150-летнее здание школы. Кто ж ее отремонтирует - она же...

В центре Владимира отремонтируют 150-летнее здание школы.Кто ж ее отремонтирует - она же памятник. Первая школа областного центра готовится к масштабному ремонту. Напомним, этой весной штукатурка с фасада здания упала на головы учеников. Кристина Иванова продолжит.Фасад первой школы - уже почти месяц за красно-белой лентой. В конце марта здесь обвалилась штукатурка - прямо на школьников.Падение запечатлел видеорегистратор. Пострадали двое подростков - диагноз "закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение" . Возбуждено уголовное дело. И через несколько дней новый инцидент. Опять на головы детей. Но на этот раз - внутри школы.Роман Чуркин, зам.начальника управления по вопросам правового, информационного обеспечения и реализации соц.программ администрации г.Владимира:- После данных случаев были приняты меры. Произведено обстукивание фасада, территория огорожена, внутри устранены последствия обрушения потолочной части перекрытия, доступ детей исключен.Теперь бы самое время заняться капитальным ремонтом - но школа еще и памятник. А точнее - объект культурного наследия регионального значения. Построено здание в стиле позднего классицизма в 1863 году, а в 1870 ом здесь расположились четыре класса женской гимназии - первого в губернии среднего общеобразовательного учреждения для девочек. Дом на Дворянской - здание с особым духом. И с особой штукатуркой. Чтобы обновить, например, её, необходимо пройти не один этап согласования. С инспекцией по охране объектов культурного наследия.Андрей Семенков, консультант-юрист инспекции по охране объектов культурного наследия Владимирской области:- Есть такие работы, как ремонтные работы, которые не затрагивают основных несущих конструкций здания. Соответственно, эти работы выполняются в упрощенном порядке. Для таких работ экспертиза не требуется. Нам необходимо понимать, что собственник либо правообладатель этого здания намерен со зданием делать.Научно-проектная документация от администрации в инспекцию пока не поступала - были просьбы о консультации. Работа идет. Готовый проект реставрации ждет экспертиза. И от того, насколько грамотно этот проект будет разработан, и будут зависеть сроки ремонта.Кристина Иванова, Александр Чунаев и Андрей Синягин, Вести "Владимир".