В городе Кольчугино местный житель открыл стрельбу по полицейским. 18 февраля текущего года двое...

В городе Кольчугино местный житель открыл стрельбу по полицейским.18 февраля текущего года двое мужчин, находясь в алкогольном опьянении, решили устроить «продолжение банкета» и отправились в сетевой магазин продуктов возле дома.У приятелей при себе оказались пистолеты: у одного – страйкбольный, у другого – пневматический.Купив спиртные напитки, мужчины достали оружие и стали друг-другу что-то говорить. На это обратили внимание продавцы магазина и оперативно вызвали сотрудников полиции.Первыми, как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, на место прибыли сотрудники ОГИБДДД ОМВД России по Кольчугинскому району. Они задержали одного из нарушителей и посадили его в служебный автомобиль для дальнейшего разбирательства.В это время второй мужчина начал стрелять из пневматического пистолета «STALKER S1911T». Один раз он попал в полицейского, а второй - в дверь автомобиля.Мужчина попытался скрыться, но был задержан. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Кольчугинский городской суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Фото: pxfuel.com