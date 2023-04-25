В Киржаче возбудили уголовное дело против ресурсоснабжающей организации, которая взимала плату с жителей за бесплатное подключение к газу. Так четырёх местных жителей обманули более чем на

В Киржаче возбудили уголовное дело против ресурсоснабжающей организации, которая взимала плату с жителей за бесплатное подключение к газу. Так четырёх местных жителей обманули более чем на 370 тыс рублей. Как выяснила прокуратура, люди уже жаловались на данную проблему, но тогда им отказали в возбуждении уголовного дела. Теперь же организация обвиняется в мошенничестве в крупном размере.