В Кольчугино задержали двух нетрезвых местных жителей с оружием. Один из них открыл огонь по сотрудникам полиции, рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области. 18 февраля 2023

В Кольчугино задержали двух нетрезвых местных жителей с оружием. Один из них открыл огонь по сотрудникам полиции, рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области. 18 февраля 2023 года двое подвыпивших друзей отправились в магазин за добавкой. Приобретя алкоголь, мужчины решили не затягивать, и принялись распивать спиртные напитки в холле магазина. Один из них достал пистолет из