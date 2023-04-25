На него завели уголовное дело.

Житель Кольчугино, стреляя в полицейских, пытался помешать им задержать его собутыльника. Об этом рассказали в прокуратуре.Вечером 18 февраля обвиняемый и его друг, будучи изрядно пьяными пришли в магазин «Ярче», чтобы купить ещё спиртного. У обоих пьяниц при себе были пистолеты: страйкбольны и пневматический.Купив бутылку, мужчины вышли в холл магазина, где начали распивать алкоголь. Один из них достал пистолет, который увидели продавцы и вызвали полицию. Сотрудники ГИБДД задержали одного из выпивох. Его товарищ не стал ждать пока собутыльника упакуют и дважды выстрелил в госавтоинспекторов, попав в заднюю правую дверь патрульного автомобиля. После стрельбы злоумышленник попытался скрыться, но был задержан.Уголовное дело передано для рассмотрения в Кольчугинский городской суд.