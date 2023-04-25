В школах Ковровского района появились мобильные автогородки. Они предназначены для проведения практических занятий по изучению правил дорожного движения.

В школах Ковровского района появились мобильные автогородки. Они предназначены для проведения практических занятий по изучению правил дорожного движения.Автогородки моделируют целостную транспортную среду. Здесь имеются главная дорога, пешеходные переходы, дорожные знаки, светофоры и другие элементы.«Невнимательность на дороге приводит к трагедиям. Только в прошлом году в стране погибло на дорогах почти 14 тысяч человек. Поэтому необходимо изучать дорожные правила с самого раннего детства. Благодаря федеральному проекту «Образование» школы обеспечиваются необходимым для получения знаний оборудованием», - отметил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.