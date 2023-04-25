В школах Ковровского района появились мобильные автогородки. Они предназначены для проведения практических занятий по изучению правил дорожного движения.
В школах Ковровского района появились мобильные автогородки. Они предназначены для проведения практических занятий по изучению правил дорожного движения.
Автогородки моделируют целостную транспортную среду. Здесь имеются главная дорога, пешеходные переходы, дорожные знаки, светофоры и другие элементы.
«Невнимательность на дороге приводит к трагедиям. Только в прошлом году в стране погибло на дорогах почти 14 тысяч человек. Поэтому необходимо изучать дорожные правила с самого раннего детства. Благодаря федеральному проекту «Образование» школы обеспечиваются необходимым для получения знаний оборудованием», - отметил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.