В Петушинском районе появится новый реабилитационный центр ШереШередарь. Камень в основание...

В Петушинском районе появится новый реабилитационный центр "ШереШередарь".Камень в основание заложили губернатор Александр Авдеев и меценат Михаил Бондарев.Место выбрано живописное, отметил глава региона - возле леса и рек. Добавим, что в действующем лагере дети с 2015-го года проходят реабилитацию после борьбы с раком. Им помогают бесплатно. Строительство нового центра позволит проводить реабилитацию круглогодично, чтобы помочь как можно бОльшему количеству ребят - причем не только после перенесенных онкозаболеваний, но и серьёзных ранений и травм.