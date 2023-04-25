Образовательное учреждение на 1100 мест появится в Больничном проезде.

Строительство школы в Покрове близко к завершению, - сообщила пресс-служба правительства Владимирской области. Образовательное учреждение на 1100 мест появится в Больничном проезде.Основная часть работ будет выполнена в ближайшие 3-4 месяца. Затем подрядчик приступит к благоустройству территории и отделке помещений. Объект планируют сдать до конца 2023 года.Кроме того, завершается реконструкция расположенного неподалёку бульвара «Дружбы народов». Губернатор Александр Авдеев поставил задачу рассматривать объекты как единое целое и связать их сетью пешеходных переходов и тротуаров.