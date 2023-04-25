В Александровском районе СледКом завел уголовное дело за применение насилия в отношении 15-летнего парня, которого с указания своего отца избил битой 10-летний ребенок. По версии следствия, 22

В Александровском районе СледКом завел уголовное дело за применение насилия в отношении 15-летнего парня, которого с указания своего отца избил битой 10-летний ребенок. По версии следствия, 22 апреля на стадионе «Рубин» в поселке Балакирево мальчик по указанию своего отца нанес несколько ударов битой 15-летнему подростку, чем причинил ему легкий вред здоровью. «В ходе расследования уголовного