В рамках нацпроекта Здравоохранение во Владимире прошла медицинская научно-практическая...

В рамках нацпроекта "Здравоохранение" во Владимире прошла медицинская научно-практическая конференция, посвященная лечению сердечно-сосудистых патологий.С докладами выступили сотрудники Первого клинического медицинского центра. Подробности - в нашем сюжете.Эндокринологи, сердечно-сосудистые хирурги, кардиологи. В едином пространстве конференц-зала ведущие специалисты области обмениваются опытом. Тема острая- лечение сердечно-сосудистых паталогий. Едва ли не самого распространенного заболевания современности. Организаторы встречи- сотрудники первого клинического медицинского центра. Конференцию они проводят в рамках национального проекта "Здравоохранение".Александр Лисин, генеральный директор Первого клинического медицинского центра:- Проект, который направлен на, как из его названия и понятно, снижение смертности населения Российской Федерации, в частности Владимирской области от этого вида заболеваний.В общей сложности первый клинический медицинский центр проводит до пяти тысяч госпитализаций в год. Среди пациентов не только представители старшего поколения, но и люди среднего возраста.Александр Лисин, генеральный директор Первого клинического медицинского центра:- Уже у большой популяции людей после 35-и лет диагностируются те или иные заболевания сердечно-сосудистой системы, такие как гипертоническая болезнь, различные нарушения ритма сердца и т.д. Поэтому говорить о том, что страдает совсем старшая возрастная группа не приходится."Александр Ямбатров - сердечно-сосудистый хирург. В профессии- больше 15 лет. Очередной доклад он посвятил технологии стимуляции проводящей системы сердца. Врачи "подключаются" не к самой мышце, а к "родным проводам", которые ей управляют. При таком методе сила и очередность сердечных сокращений наиболее физиологична.Александр Ямбатров, руководитель сердечно-сосудистого центра Первого клинического медицинского центра:- Наш центр был одним из первых в стране кто приступил к этим операциям. Мы сделали 14-ую операцию вообще в России с использованием новой доставочной системы. И если раньше эти операции были штучными и единичными, сейчас их становится все больше."Кардиологи напоминают: уже при первых тревожных симптомах: одышке, болях в грудной клетке, головокружение, следует обратиться к врачу. Только опытный специалист сможет устранить истинную причину заболевания.Александра Лебедикова, Илья Хлудов, Вести-Владимир