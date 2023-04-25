В Суздальском районе прошло открытие пятого фестиваля Зажечь сердца - великое призвание. В этом...

В Суздальском районе прошло открытие пятого фестиваля "Зажечь сердца - великое призвание".В этом году приехали около трёхсот участников.Тема пятого фестиваля - культурное единство многонационального народа России. Фестиваль проводится уже шесть лет. В нем участвуют как именитые, так и начинающие свой творческий путь коллективы и артисты. Сегодня фестиваль - событие не только для жителей села Новое.Алексей Сараев - глава администрации Суздальского района:- Он имеет очень большое значение. Мы подводим итоги прошедшего года, ставим задачи на следующий год. Для детей это тоже важно, чтобы они попробовали себя на профессиональной сцене. Показали что они умеют, к чему они подготовились.Девчонки танцуют в коллективах "Алфавит" и "Созвездие". За полгода занятий в досуговом центре полюбили сцену. Это их первое участие в фестивале.Виктория Павлова, участница коллектива "Созвездие" - Нам нравится. Мы будем показывать танец "Кто, если не мы?" Готовились трудно, конечно. Но смогли.Фестиваль не ограничивается стенами культурно-досугового центра. Его участники выступают в сельских клубах и домах культуры района. Отбор участников проходит тщательно. Среди них - заслуженные артисты и лауреаты всероссийских песенных конкурсов. Например, ансамбли "Смородинка" и "Любава".Коллективы Боголюбовского культурно-досугового объединения представили 14 (!) номеров. В фестивале принимают участие со дня его основания.- Анастасия Гогина - директор Боголюбовского культурно-досугового объединения:- Конечно же, участие в фестивале, который у нас проводит район, дает нам огромный стимул к нашим дальнейшим творческим достижениям. Мы шьем новые костюмы, разучиваем новый репертуар, стремимся показать все самое лучшее, что есть в нашем доме культуры.Фестиваль дает стимул к дальнейшему развитию творческих коллективов района. Яркие выступления - показатель целенаправленной культурной политики администрации района. Поэтому, в планах - сохранить эту традицию на долгие годы.Ольга Яцык, Андрей Синягин, Вести-Владимир