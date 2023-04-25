Гендиректору подрядчика внесено представление. Устранение нарушений находится на контроле.

В Юрьев-Польском прокуратура требует привести в порядок разрушающуюся набережную. Подрядчика пытаются заставить устранить недостатки.Местная администрация и ООО «Транспспецстрой» заключили контракт на благоустройство общественного на реке Колокша. Работы оценили в 10 млн рублей. Через некоторое время после сдачи объекта на территории появились дефекты.«Деревянное отделочное покрытие частично разрушено, что затрудняет беспрепятственный проход и является небезопасным», - пояснили прокуроры.Гендиректору подрядчика внесено представление. Устранение нарушений находится на контроле.