Гендиректору подрядчика внесено представление. Устранение нарушений находится на контроле.
В Юрьев-Польском прокуратура требует привести в порядок разрушающуюся набережную. Подрядчика пытаются заставить устранить недостатки.
Местная администрация и ООО «Транспспецстрой» заключили контракт на благоустройство общественного на реке Колокша. Работы оценили в 10 млн рублей. Через некоторое время после сдачи объекта на территории появились дефекты.
«Деревянное отделочное покрытие частично разрушено, что затрудняет беспрепятственный проход и является небезопасным», - пояснили прокуроры.
Гендиректору подрядчика внесено представление. Устранение нарушений находится на контроле.