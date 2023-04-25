В Юрьев-Польском районе возбудили уголовное дело о мошенничестве при строительстве фельдшерско-акушерского пункта в селе Беляницыно. В конце 21 года, Юрьев-Польская районная больница

В Юрьев-Польском районе возбудили уголовное дело о мошенничестве при строительстве фельдшерско-акушерского пункта в селе Беляницыно. В конце 21 года, Юрьев-Польская районная больница заключила договор на выполнение работ с компанией «Авиапромстрой». Подрядчик нанял фирму-субподрядчика, та, в свою очередь, заключила еще один договор с третьей строительной организацией. В прокуратуре не называют конкретную фирму, но руководитель одной из