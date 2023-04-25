Владимирские школьники смогут подготовится к ЕГЭ по видеосвязи. Сегодня для выпускников этого года...

Владимирские школьники смогут подготовится к ЕГЭ по видеосвязи.Сегодня для выпускников этого года стартует полезный марафон "ЕГЭ - это про100". Эксперты помогут ребятам подготовиться к успешной сдаче. Формат - видеовстречи.Каждый выпускник сможет задать свой вопрос. Сегодня в 11 часов консультация будет интересна тем, кто сдает ЕГЭ по английскому языку, в 13 часов - выпускникам, которые выбрали физику. Завтра - для сдающих китайских язык и историю. Полное расписание есть на сайте министерства образования и молодежной политики. Трансляция будет доступна на сайте Рособрнадзора.