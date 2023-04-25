«Вызов». Причем всей киноиндустрии. На широкие экраны вышел первый в мире художественный фильм, съемки которого проходили в открытом космосе. Музыку для драмы написал наш земляк,

«Вызов». Причем всей киноиндустрии. На широкие экраны вышел первый в мире художественный фильм, съемки которого проходили в открытом космосе. Музыку для драмы написал наш земляк, владимирский композитор Сергей Черемисинов. Создатели фильма случайно услышали записи музыканта и отправили ему письмо на почту с предложением о работе. Сергей признается, что чуть не упустил свой шанс. Сергей Черемисинов,