Мэрия Владимира заказала проект благоустройства старых садов у ДДюТ на улице Мира.

Мэрия Владимира заказала проект благоустройства старых садов у ДДюТ на улице Мира. Стоимость работ по разработке ПСД оценивается в 9 млн рублей.Подрядчик проведёт гидротехническое обследование парка, а также выполнит геодезические, геологические и экологические изыскания. Ожидается, что в итоге один из трёх прудов засыплют. На его месте появится парковка и входная группа.Ранее власти сообщали, что водоём находится в неудовлетворительном состоянии. Воду спустят, дно расчистят от мусора и засыплют землёй.Проектировщиков определят 12 мая. Сдать документацию необходимо до конца ноября.