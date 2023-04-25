Во Владимире состоялся общегородской субботник. Сколько человек приняли в нем участие, расскажет...

Во Владимире состоялся общегородской субботник.Сколько человек приняли в нем участие, расскажет Федор Лалакин.Большая генеральная уборка прошла на всех ключевых площадках города - в парках, скверах, на пешеходных маршрутах, в историческом центре. Её участниками стали неравнодушные жители, трудовые коллективы предприятий и организаций. Так, например, сотрудники одной из энергетических компаний взялись за уборку парка ЛипкиДмитриева Яна пиар-менеджер Владимирского филиала ЭнергосбыТ Плюс:- Мы считаем, что это ответственность каждого, поддерживать чистоту, порядок в своем городе, а к тому же это прекрасная возможность пообщаться с коллективом в неформальной обстановке.Глава города Дмитрий Наумов вместе с коллегами наводил порядок на захламлённом склоне Спасского холма. Завершив работу, он объехал и другие ключевые площадки большой уборки.Дмитрий Наумов глава г.Владимира:- Хочется сказать слова огромной благодарности всем нашим жителям, коллективам, организациям, учреждениям, которые без зазрения совести принимают участие достаточно активно и с каждым годом, так сказать по добровольной воле начинают все больше и больше принимать участие в проведении субботников и в принципе, это сказывается только на одном: на красоте, уходе города, ну и конечно же комфорту и удобству для наших жителей.Всего на субботник вышли без малого 25 тысяч человек. Мэрия обеспечила активистов необходимым инвентарем, а также перчатками и мешками. Для своевременного вывоза мусора привлекли почти 200 единиц техники. А дворы своих домов накануне и в субботу убирали жители.Алексей Романов директор управляющей компании "Содружество":- Важно, порыв жителей в работах на доме обязательно поддержать, потому что у нас территория в принципе не очень запущенна, но быстро привести их в порядок , никогда не плохо, чем быстрее мы их приведем в порядок, тем быстрее начнем заниматься уже текущими работами по дому.Поддержание чистоты - важная часть жизни города, как известно, общее дело объединяет людей, а совместный труд сближает. Но самое главное помнить, что чисто не там где убирают, а там, где не мусорят.Федор Лалакин, Александр Чунаев, Вести Владимир