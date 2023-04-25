Во Владимире специалисты муниципального Благоустройства приступили к высадке цветов в городские...

Во Владимире специалисты муниципального "Благоустройства" приступили к высадке цветов в городские клумбы.Каким будет "цветочный ковёр" этого года? - выяснила наша съёмочная группа.Посвящение бойцам атомного фронта. И символ благодарности за подвиг. Первые городские цветы появляются у монумента "Крылья" - в честь ликвидаторов Чернобыльской аварии. В сквере на Большой Нижегородской специалисты "Благоустройства" высаживают "Виолу". Анютины глазки неприхотливы. И легко переносят даже заморозки. На центральных улицах и площадях Владимира высадку цветов завершат ко Дню Великой Победы.Юлия Пырялова, начальник производственного отдела МКУ "Благоустройство":- До 9-ого мая будут сделаны цветники на праздничных маршрутах. Около гостиницы "Заря" и разделительная- площадь Победы. Если вы обращали внимание, на площади Победы уже стоят тюльпаны. Это было высажено в прошлом году. В этом году они растут как следует.Для каждой территории проект озеленения- свой. Его диктуют и "тема", и природные особенности. В этот сезон для Владимира приготовили свыше 320 тысяч саженцев. 2 трети выращены в муниципальной теплице. А сортов- 3 десятка. От петунии и бархатцев до георгинов и астр. Цветочный ковёр будет ещё больше, чем в прошлом году.Алексей Алёкин, консультант управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира:- Общей площадью порядка 6 тысяч квадратных метров. Также будет 42 вертикальных конструкции- вертикального озеленения и 417 вазонов.Специалисты службы озеленения культивируют почву, вносят удобрения. В планах- и регулярный полив. В мэрии Владимира напоминают: "город- сад"- забота общая. А потому просят бережно относиться к городским цветам.Мария Платанюк, Ангелина Свищ, Дмитрий Лизунов "Вести-Владимир".