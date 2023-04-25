Во Владимире начали высадку цветов ко дню Победы. Всего подготовлено более 320 тысяч саженцев, а это 30 разных сортов. Среди них: петунья, бархатцы, сальвия, виола, астры, цинии, георгины

Во Владимире начали высадку цветов ко дню Победы. Всего подготовлено более 320 тысяч саженцев, а это 30 разных сортов. Среди них: петунья, бархатцы, сальвия, виола, астры, цинии, георгины однолетние. В городской мэрии рассказали, что 25 апреля планируется высадить цветы у монумента «Крылья», посвященный ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, так как 26 апреля-очередная годовщина аварии. Ко