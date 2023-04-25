С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 184834 владимирцев.

Во Владимирской области 25 апреля выявлено 52 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 14 человек. Ещё 9 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 6 - в Ковровском, 4 - в Камешковском, 3 - в Гусь-Хрустальном, по 2 - в Кольчугинском, Александровском, Юрьев-Польском и Меленковском районах, а также в ЗАТО Радужный. По одному заболевшему прибавилось в Судогодском, Гороховецком, Вязниковском, Суздальском, Селивановском и Петушинском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 184834 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 51168 заболевших во Владимире, 21891 - в Ковровском районе и 20082 - в Муроме.