Во Владимирской области досрочно начались работы по восстановлению лесов. В регионе...

Во Владимирской области досрочно начались работы по восстановлению лесов.В регионе восстанавливают леса. Из-за сухой и теплой погоды работы в этом году начались на 10 дней раньше.Посажена уже четверть "весеннего" плана, почти 700 гектаров. Это больше трех миллионов сЕянцев хвойных пород. В основном - сосны обыкновенной. Она неприхотлива ни к почве, ни к погодным условиям. Больше всего новых сосен появится в Гусь-Хрустальном, Судогодском, Ковровском, Меленковском и Юрьев-Польском районах. 90% лесных работ выполняют арендаторы лесных участков, а оставшиеся 10 - сотрудники Владлесхоза по нацпроекту "Экология". Всего в этом году планируется засадить шесть с половиной тысячи гектаров и восстановить таким образом почти девяносто два процента площадЕй вырубленных и погибших насаждений.