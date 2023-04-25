Протяжённость коммуникаций составила почти 6 километров.

В Камешковском районе газифицировали село Чистуха. Об этом рассказали в пресс-службе Белого дома.Четыре года назад жители населённого решили принять участие в программе софинансирования газификации и собрали 1,1 рублей. Аналогичную сумму чиновники добавили из бюджета.«В 2021 году власти разработали проект строительства распределительных сетей. Документация и результаты инженерных изысканий получили положительное заключение госэкспертизы. В 2022 году департамент ЖКХ выделил 15 млн рублей на прокладку труб», - уточнили в региональном правительстве.Протяжённость коммуникаций составила почти 6 километров. На днях состоялся торжественный запуск инженерных сетей.