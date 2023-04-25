Во Владимирской области лабораторно подтверждено 52 новых случая заболевания коронавирусной...

Во Владимирской области лабораторно подтверждено 52 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» ведет ежедневный мониторинг заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.За прошедшие сутки (25 апреля 2023 года) лабораторно подтверждено 52 новых случая:14 сл. в городе Владимире;9 сл. в Муромском районе,6 сл. в Ковровском районе,4 сл. в Камешковском районе,3 сл. в Гусь-Хрустальном районе,2 сл. в Кольчугинском районе,2 сл. в Александровском районе,2 сл. в Юрьев-Польском районе,2 сл. в городе Радужный,2 сл. в Меленковском районе,1 сл. в Судогодском районе,1 сл. в Петушинском районе,1 сл. в Гороховецком районе,1 сл. в Вязниковском районе,1 сл. в Суздальском районе,1 сл. в Селивановском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 184 834 случая заболевания коронавирусом.Фото: pxfuel.com