Во Владимирской области лабораторно подтверждено 52 новых случая заболевания коронавирусной...
Во Владимирской области лабораторно подтверждено 52 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» ведет ежедневный мониторинг заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.
За прошедшие сутки (25 апреля 2023 года) лабораторно подтверждено 52 новых случая:
14 сл. в городе Владимире;
9 сл. в Муромском районе,
6 сл. в Ковровском районе,
4 сл. в Камешковском районе,
3 сл. в Гусь-Хрустальном районе,
2 сл. в Кольчугинском районе,
2 сл. в Александровском районе,
2 сл. в Юрьев-Польском районе,
2 сл. в городе Радужный,
2 сл. в Меленковском районе,
1 сл. в Судогодском районе,
1 сл. в Петушинском районе,
1 сл. в Гороховецком районе,
1 сл. в Вязниковском районе,
1 сл. в Суздальском районе,
1 сл. в Селивановском районе.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 184 834 случая заболевания коронавирусом.
Фото: pxfuel.com