Во Владимирской области мальчик по указанию своего отца избил битой подростка. В Александрове...

Во Владимирской области мальчик по указанию своего отца избил битой подростка.В Александрове возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении несовершеннолетнего, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.По версии следствия, около 18 часов 22 апреля 2023 года, находясь на стадионе «Рубин» в поселке Балакирево по указанию своего отца 10-летний мальчик нанес удары битой в область тела и нижних конечностей 15-летнему подростку. Здоровью юноши причинён вред.Следователи СК России установят все обстоятельства произошедшего, дадут уголовно-правовую оценку действиям всех участников конфликта.