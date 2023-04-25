Все члены банды признали свою вину и раскаялись.

Во Владимирской области возбуждено уголовное дело на организаторов подпольного казино. Об этом рассказали в СУ СК.При участии ФСБ и полиции задержаны двое выходцев из стран СНГ и один владимирец, которые зарабатывали на проведении азартных игр. С марта по июль 2022 года обвиняемые оборудовали в Петушинском районе два помещения, в которых установили 40 компьютеров. Незаконное казино накрыли. Игорное оборудование изъято.Все члены банды признали свою вину и раскаялись. Теперь их ждёт суд.