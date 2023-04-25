Во Владимирской области открылась выставка к 10-летию пленэров в родной деревне Бориса...

Во Владимирской области открылась выставка к 10-летию пленэров в родной деревне Бориса Французова."Под куполом небес" - так называется экспозиция работ владимирских художников, которая открылась в культурно- выставочном центре Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Это итог десятилетия пленэров на родине выдающегося русского графика Бориса Французова.Все творчество художника это песнь о России. Камерный хор "Распев" на открытии вернисажа исполнил композиции, созвучные пейзажам мастера и его учеников. Все они написаны на малой родине Французова в Камешковском районе. Фонд Французова, возглавляемый его вдовой Юлией Французовой, подготовил альбом-каталог. В издание вошли живописные репродуции, оценки, воспоминания, путевые заметки художников из Владимира, Москвы, Санкт-Петербурга.