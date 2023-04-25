Во Владимирской области пожарные отстояли конюшню с лошадьми от горящей травы. Пожарные...

Во Владимирской области пожарные отстояли конюшню с лошадьми от горящей травы.Пожарные ликвидировали пожар сухой растительности на площади 3000 кв.м. у деревни Бабино Гусь-Хрустального района. А после ликвидации пожара сотрудники​ МЧС подошли погладить лошадок, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Обстановка с палами сухой растительности в области продолжает оставаться напряжённой, напоминают пожарные.