Во Владимирской области пожарные отстояли конюшню с лошадьми от горящей травы.
Пожарные...
Во Владимирской области пожарные отстояли конюшню с лошадьми от горящей травы.
Пожарные ликвидировали пожар сухой растительности на площади 3000 кв.м. у деревни Бабино Гусь-Хрустального района. А после ликвидации пожара сотрудники МЧС подошли погладить лошадок, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.
Обстановка с палами сухой растительности в области продолжает оставаться напряжённой, напоминают пожарные.