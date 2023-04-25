Во Владимирской области при реконструкции больницы были похищены более 20 млн рублей. Об этом...

Во Владимирской области при реконструкции больницы были похищены более 20 млн рублей.Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Как стало известно, между ГБУЗ ВО «Киржачская районная больница» и ООО «Лидер» был заключен контракт на выполнение работ по реконструкции входной группы здания поликлиники с устройством открытой регистратуры.Работу оценили в 40 млн рублей. И тут же был переведён аванс — половина стоимости работ (более 20 млн рублей).Согласно экспертному заключению, как сообщает пресс-служба прокуратуры, часть работ подрядчиком не была выполнена, а при исполнении других — использовались дешёвые материалы. Например, без согласования с заказчиком, заменили «российские светильники под люминесцентные лампы» на китайские светодиодные светильники «с более низким классом и степенью защиты» и пр.Кроме того, как сообщается, ни один проём, выполненный в несущих стенах здания, не усилен швеллером и угловой сталью. Это является «критическим дефектом», влияющим на несущую способность и жесткость строительных конструкций (здания) в целом.Общая стоимость фактически выполненных строительно-монтажных работ составила чуть более 10,4 млн рублей. При этом отмечается, что стоимость устранения недостатков превысила 12,7 млн рублей.Более того - перечисленный аванс подрядчиком не был возвращён. По факту: должностными лицами ООО «Лидер» похищены денежные средства ГБУЗ ВО «Киржачская районная больница», выделенные из бюджета Владимирской области, в общей сумме более 20 млн рублей.В данный момент возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере»).Фото: pxfuel.com