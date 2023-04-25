По материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело.

Во Владимирской области при ремонте больницы украдено 20 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Владимирской области.В декабре 2021 года Киржачская районная больница и компания «Лидер» заключили контракт на реконструкцию входной группы здания, цена которого превысила 40 млн рублей. Подрядчик получил аванс - 20 млн рублей. Из-за срыва сроков исполнения договора принято решение расторгнуть его.Часть работ не выполнена, строители также использовали более дешевые материалы. Общая стоимость трудозатрат оценена в 10 млн рублей, при этом на устранение недостатков пришлось потратить еще более 12 млн рублей.«Перечисленный аванс не возвращён. Должностными лицами ООО «Лидер» похищены более 20 млн рублей», - пишут прокуроры.По материалам проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве.