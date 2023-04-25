Во Владимирской области ранее судимый мужчина пытался угнать служебный автомобиль . В отношении...

Во Владимирской области ранее судимый мужчина пытался угнать служебный автомобиль .В отношении 34-летнего жителя города Суздаль, подозреваемого в совершении преступления, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.В начале апреля в дежурную часть городского Управления МВД России поступило сообщение от представителя одной из городских организаций об угоне служебного автомобиля «УАЗ», припаркованного на улице Мира во Владимире.После поступившего сообщения сотрудники региональной Госавтоинспекции остановили автомобиль в Суздальском районе. За рулем автомобиля находился ранее судимый 34-летний мужчина. Как установили полицейские, он трудился разнорабочим в организации, которой принадлежит «УАЗ». Сам водитель пояснил, что он решил воспользоваться служебным автомобилем, чтобы доехать домой.От прохождения медосвидетельствования мужчина отказался, за что был привлечен к административной ответственности.Расследование уголовного дела продолжается. Автомобиль возвращен собственнику.Фото pxfuel.com