Губернатор Владимирской области Александр Авдеев 25 апреля вручил правоохранительным органам региона 10 ружей для борьбы с беспилотниками, о чем рассказал в своем telegram-канале. Глава региона

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев 25 апреля вручил правоохранительным органам региона 10 ружей для борьбы с беспилотниками, о чем рассказал в своем telegram-канале. Глава региона отметил, что силовики обратились к нему с этой просьбой еще в марте. Такая техника обязательно должна быть у тех, кто охраняет безопасность жителей, посчитали в Белом доме, и выделили деньги