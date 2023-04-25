Во Владимирской области соревновались юные самбисты Центральной России. В Гороховце прошел XXV...

Во Владимирской области соревновались юные самбисты Центральной России.В Гороховце прошел XXV открытый юношеский турнир по самбо «Жемчужина России», посвященный памяти мастера спорта СССР Ивана Романовича Стахеева.Иван Романович - основоположник борьбы самбо в Гороховецком районе Владимирской области, отличник физической культуры, мастер спорта СССР по борьбе самбо, неоднократный победитель и призер Чемпионатов России среди ветеранов, серебряный призер Чемпионата мира среди ветеранов, судья международной категории, председатель судейской коллегии Центрального федерального округа, сообщила пресс-служба ВО.Участие в турнире принимали юноши и девушки 2012, 2013 и 2014 годов рождения из Москвы, Мурома, Нижнего Новгорода, Дзержинска, Выксы, Кинешмы, Юрьев-Польского, Иваново, Владимира и Павлово.