Во Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту организации азартных игр.
Как сообщает...
Во Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту организации азартных игр.
Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Владимирской области, с марта по июль 2022 года обвиняемые организовали в нежилых помещениях на территории Петушинского района проведение азартных игр с использованием соответствующего оборудования. На нём было установлено специальное программное обеспечение для игрового процесса.
Желающим (за деньги) в качестве «ставок» преступная группа предоставляла доступ к оборудованию.
Следователи СК России совместно с сотрудниками регионального УФСБ пресекли незаконную игорную деятельность по двум адресам, а также изъяли 40 персональных компьютеров.
Сообщается, что обвиняемые вину в совершенном преступлении признали, в содеянном раскаялись.
Фото: pxfuel.com