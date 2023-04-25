Во Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту организации азартных игр. Как сообщает...

Во Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту организации азартных игр.Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Владимирской области, с марта по июль 2022 года обвиняемые организовали в нежилых помещениях на территории Петушинского района проведение азартных игр с использованием соответствующего оборудования. На нём было установлено специальное программное обеспечение для игрового процесса.Желающим (за деньги) в качестве «ставок» преступная группа предоставляла доступ к оборудованию.Следователи СК России совместно с сотрудниками регионального УФСБ пресекли незаконную игорную деятельность по двум адресам, а также изъяли 40 персональных компьютеров.Сообщается, что обвиняемые вину в совершенном преступлении признали, в содеянном раскаялись.Фото: pxfuel.com