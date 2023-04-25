Во Владимирскую область прибыла делегация из Гамбии. Россия укрепляет экономические связи с...

Во Владимирскую область прибыла делегация из Гамбии.Россия укрепляет экономические связи с дружественными странами. Инициатором визита стал депутат Государственной Думы от Владимирского региона, Алексей Говырин.Парламентский форум "Россия-Африка" в Москве открыл новые возможности для российского бизнеса. Промышленность Владимирской области довольно разнообразна и может быть полезна для экономики Гамбии, заявляет депутат Госдумы Алексей Говырин. А для жителей региона - это новые перспективы. Увеличение экспорта положительно скажется на каждом владимирце.- Алексей Говырин - депутат Государственной Думы от Владимирской области:- Это новые налоги, которые будут уплачены в наш бюджет, новые рабочие места, это достойная заработная плата, которую владимирцы смогут получать при реализации тех договоренностей, которые сегодня у нас есть."Улыбающееся побережье Африки" - так называют Гамбию страны-соседи за миролюбивую внешнюю и внутреннюю политику, объясняют гости. Гамбия входит в таможенный союз со странами Африканского континента. Это более 400 миллионов человек. Для владимирских производителей открывается возможность выйти на новые рынки со своими предложениями. Гамбийцам интересны технологии по очистке воды, строительству дорог, а так же лесопереработка и медицинский туризм.Омар Дарбо - член Национальной ассамблеи Гамбии:- Мы ищем специалистов касательно всех сфер: Например, это строительство, образование, здравоохранение, также очистка воды.Именно поэтому в плане визита посещение промышленных предприятий региона. В частности, "Нанотех" - крупнейший в Европе завод по выпуску мембранных фильтров. Важным вопросом остаются кадры. С этим поможет государственный университет имени Столетовых. Сейчас здесь обучаются студенты из двадцати африканских стран. Готовятся принять и молодежь из Гамбии.Анзор Саралидзе - и.о. ректора ВлГУ:- Они очень нуждаются в подготовке кадров инженерно-технического профиля: Это и программная инженерия, и машиностроение. Мы вместе будем готовить и реализовывать эти проекты. В том числе, образовательный проект для подготовки студентов этой страны.Также в программе визита делегации из Гамбии - встреча с первым заместителем губернатора Владимирской области Александром Ремигой, посещение предприятия "Мукомол" и Федерального центра охраны здоровья животных.