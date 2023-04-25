За прошедшую неделю во Владимирской области 32 ДТП. Пострадало 42 человека, среди них 5 детей. К сожалению не обошлось без жертв. 6 человек погибло. В частности, целый ряд смертельных ДТП

За прошедшую неделю во Владимирской области 32 ДТП. Пострадало 42 человека, среди них 5 детей. К сожалению не обошлось без жертв. 6 человек погибло. В частности, целый ряд смертельных ДТП произошёл в эти выходные. Среди них одно с погоней, в результате которой после лобового столкновения погиб молодой человек 2005 года рождения. Еще одно лобовое столкновение