Жителей Владимира приглашают принять участие в спортивном празднике, посвященный Дню Победы.
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Жителей Владимира приглашают принять участие в спортивном празднике, посвященный Дню Победы.
В эту субботу, 29 апреля пройдет традиционный спортивный праздник, посвященный Дню Победы. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале администрации города Владимира.
Начало мероприятия в 9:00, Лыбедская магистраль. Центральная площадка в районе стадиона «Лыбедь».
Для участия в программе праздника необходима регистрация:
Соревнования на лыжероллерах. Регистрация по телефону: +7 (4922) 54-32-96, e-mail: [email protected]
ex.ru
Соревнования по роллер-спорту. Регистрация по ссылке. Дополнительная информация по тел.: +7-915-777-79-18 - Солоухина Полина.
Соревнования беговелов. Регистрация и подробная информация по тел.: +7-920-627-41-81
Легкоатлетическая эстафета: (10 этапов). Регистрация по телефону: +7(4922) 54-53-89, e-mail: [email protected]
Всех гостей ждет развлекательная программа, мастер-классы и призы.
Фото: pxfuel.com