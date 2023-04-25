Жительницу Ярославля обвиняют в краже крупной суммы денег в одной из гостиниц Владимирской...

Жительницу Ярославля обвиняют в краже крупной суммы денег в одной из гостиниц Владимирской области.На днях в дежурную часть ОМВД России по Александровскому району поступило сообщение от администратора гостиницы, о краже денежных средств. Из сумки заявительницы пропали 40 000 рублей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Сотрудники полиции установили, что к совершению преступления причастна 35-летняя жительница Ярославля. Женщина проживала в одном из номеров гостиницы. Оперативники задержали подозреваемую и доставили в город Александров.Обвиняемая дала признательные показания. Дело обстояло следующим образом. Накануне женщина приехала в Александров в поисках работы и на некоторое время остановилась в гостинице. В один из дней, возвращаясь вечером в свой номер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заметила оставленную в помещении для персонала дамскую сумку. Из нее злоумышленница похитила крупную сумму денег, после чего уехала в Ярославль.В отношении похитительницы возбуждено уголовное дело. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Материальный ущерб обещала возместить.Фото pxfuel.com