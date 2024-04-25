Акцию в очном формате отменили по всей России, в том числе и во Владимире, сообщили «Шестому каналу» в мэрии. Так что торжественного шествия с фотографиями героев-предков 9 Мая не будет. Это

Акцию в очном формате отменили по всей России, в том числе и во Владимире, сообщили «Шестому каналу» в мэрии. Так что торжественного шествия с фотографиями героев-предков 9 Мая не будет. Это связано с «существующими угрозами общественной безопасности» – процитировали депутата Госдумы Елену Цунаеву в федеральном информационном агентстве ТАСС. Что касается парада Победы и салюта –