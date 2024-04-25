Правоохранители на основании материалов регионального УФСБ возбудили уголовное дело против бывшего заместителя главы администрации Коврова по ЖКХ.

Правоохранители на основании материалов регионального УФСБ возбудили уголовное дело против бывшего заместителя главы администрации Коврова по ЖКХ. Экс-чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Кроме того, уголовное дело возбуждено и в отношении руководителя одной из строительных организаций. Директора обвиняют в даче этой самой взятки.Как рассказала СУ СКР по Владимирской области, предварительно установлено, что бывший замглавы горадминистрации через третьих лиц получил от гендиректора строительной фирмы взятку в виде трёхкомнатной квартиры стоимостью 5,5 млн рублей. «Подарок» был дан за содействие в принятии решений в интересах строительной компании.В настоящий момент экс-чиновник помещён под стражу.