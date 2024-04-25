На текущий момент ежемесячные денежные выплаты получают 129 916 жителей 33-го региона.

На текущий момент ежемесячные денежные выплаты получают 129 916 жителей 33-го региона. Об этом рассказала пресс-служба Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Владимирской области.Выплаты назначаются разным категориям граждан, в том числе Героям СССР и России, ветеранам боевых действий, инвалидам и людям, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф.«Если гражданин имеет несколько оснований на получение ежемесячной денежной выплаты, например, как инвалид или ветеран, он имеет право выбора более выгодного для себя основания получения ЕДВ по одной из категорий. Если выплату получает пенсионер, её доставят одновременно с пенсией», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Кроме того, при желании получатели могут выбрать набор социальных услуг взамен части выплат. В него входят обеспечение лекарствами, путёвки на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на пригородных поездах и так далее.