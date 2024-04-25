Символ Победы волонтеры раздают жителям городов и поселков региона. Такая акция сейчас проходит по всей России. Вместе с Георгиевской ленточкой люди получают информационные листовки. Во

Символ Победы волонтеры раздают жителям городов и поселков региона. Такая акция сейчас проходит по всей России. Вместе с Георгиевской ленточкой люди получают информационные листовки. Во Владимире активисты вручают ленточки на Соборной и Театральной площадях, площади Победы, а еще в Никитском сквере за зданием филологического факультета ВлГУ. Также в акции участвует и МВД – госавтоинспекторы дарят