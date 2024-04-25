Игорь Пасынков, директор владимирского лицея-интерната №1 уволен со своей должности
Как сообщили в...
Игорь Пасынков, директор владимирского лицея-интерната №1 уволен со своей должности
Как сообщили в городском управлении образования, идёт поиск кандидатур. В настоящий момент обязанности директора лицея исполняет Людмила Прудченко.
Напомним, в начале апреля в мэрии заявили, что намерены создать на базе учебного заведения первый в областной столице образовательный центр для одарённых детей под названием "Прогресс".
Профильные направления будут формировать уже с 5 класса.
При этом нынешним ученикам дадут возможность доучиться и получить аттестаты.