Игорь Пасынков, директор владимирского лицея-интерната №1 уволен со своей должности Как сообщили в...

Игорь Пасынков, директор владимирского лицея-интерната №1 уволен со своей должностиКак сообщили в городском управлении образования, идёт поиск кандидатур. В настоящий момент обязанности директора лицея исполняет Людмила Прудченко.Напомним, в начале апреля в мэрии заявили, что намерены создать на базе учебного заведения первый в областной столице образовательный центр для одарённых детей под названием "Прогресс".Профильные направления будут формировать уже с 5 класса.При этом нынешним ученикам дадут возможность доучиться и получить аттестаты.