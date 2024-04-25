Erid: F7NfYUJCUneLr2Unp5bg Мужчины Владимира стали в 2 раза активнее пользоваться...

Erid: F7NfYUJCUneLr2Unp5bgМужчины Владимира стали в 2 раза активнее пользоваться маркетплейсамиРоссияне все больше пользуются маркетплейсами — трафик таких ресурсов вырос на 72% за прошлый год, при этом вовлеченность мужчин стала выше на 90%. Общероссийский тренд подтверждается и среди мужчин Владимира - их вовлеченность выросла на 85%. Также на 33% увеличилось и среднее время, которое российские пользователи проводили за онлайн-шоппингом. Наибольший прирост трафика показали зумеры и пользователи 56+ — за 2023 год эти категории потратили в 2 раза больше гигабайт, чем годом ранее. Тренды выявили аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов.В среднем в 2023 году каждый пользователь маркетплейсов использовал на 58% больше мобильного интернета. Заметнее всего за это время увеличилась активность в Мегамаркете (в 3 раза больше, чем годом ранее), Ozon (аналогично в 3 раза), а также Яндекс Маркете и сервисе Сималенд (каждый +46%).Самыми «горячими» месяцами на маркетплейсах в 2023 году оказались июль, октябрь и ноябрь. В это время активность россиян вырастала на 14-19% от среднемесячного значения.Чаще других маркетплейсами пользуются миллениалы, на которых приходится 34% трафика в этой категории. Также к онлайн-шопингу тяготеют абоненты 36-45 лет (28%) и 46-55 лет (17%). При этом наибольшую динамику демонстрируют зумеры (14-20 лет) и пользователи старше 56 лет — обе группы за год показали двукратный рост потребляемого трафика.Хотя российские пользователи и стали уделять онлайн-шоппингу больше внимания, аудитория маркетплейсов практически не изменилась за последний год. Исключением стала категория 56+, численность данной возрастной группы выросла на 15%. Эти же пользователи стали находиться на маркетплейсах в 1,5 раза дольше, чем в 2022 году. Однако интерес к тем или иным сервисам не зависит от возраста абонентов.Во Владимире среди клиентов маркетплейсов мужчин сегодня 57%, а потребляют они 48% трафика. Их интерес существенно вырос за последний год: в 2023 году эта категория пользователей потратила на 90% больше гигабайт, чем в 2022, а женщины — на 56%. Предпочтения конкретных сервисов также зависят от пола. Так, владимирские мужчины намного активнее на интернет-площадках ОнлайнТрейд (на них приходится 75% трафика), AliExpress (63%) и Ozon (54%). Женщины же предпочитают Сималенд (67%), KazanExpress (55%) и Wildberries (56%).Больше всего трафика на маркетплейсах потратили в Москве, Санкт-Петербурге и Уфе. По среднему времени на пользователя в этом сегменте лидируют Ижевск, Владимир и Калуга, также в ТОП-10 по стране вошла Рязань.МегаФон: Аналитики еще одного федерального оператора также подтвердили рост интереса к маркетплейсам. В пресс-службе МегаФона рассказали, что за год объем трафика на такие сайты в Владимирской области вырос почти на 17%. Четверг - самый популярный день для выбора товаров в онлайн-магазинах: в это время активность владимирцев вырастает на 12% от среднедневного значения. Интересно, что в выходные жители предпочитают отдыхать от онлайн-покупокYota — федеральный мобильный оператор. Предоставляет услуги голосовой связи и доступ в интернет в сетях 2G/3G/4G.Фото выкуплено с Shutterstock, инфографика МегафонРЕКЛАМА. ПАО «МЕГАФОН» (ООО «Скартел» - дочерняя компания).