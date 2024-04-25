Прозвучал сигнал об открытом огне на территории Ковровского района. Лесная охрана уже выехала на место. Началась тренировка по тушению. Сперва в ход пошли ручные пожарные стволы. Их объем

Прозвучал сигнал об открытом огне на территории Ковровского района. Лесная охрана уже выехала на место. Началась тренировка по тушению. Сперва в ход пошли ручные пожарные стволы. Их объем выпускаемой воды небольшой – всего 3,5 литра в секунду. Огнеборцы направляют сплошную струю в огонь, но, по легенде, этого мало. Нужна дополнительная помощь. Пожарные машины уже на