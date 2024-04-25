Погодные сюрпризы: владимирцев ждет резкое потепление и ливни. Владимирская область попадет в...

Погодные сюрпризы: владимирцев ждет резкое потепление и ливни.Владимирская область попадет в теплый сектор наступающего циклона.Температура воздуха ожидается выше нормы на 3–4 градуса.26 апреля днём воздух прогреется до +17...19°C. Атмосферное давление будет пониженным, 746 мм ртутного столба. Ветер — юго-восточный, 2 метра в секунду. Влажность — высокая, 87%.К вечеру температура понизится до +13...15°C. Прогнозируются ливни после 14:00.Народный прогноз погоды на 26 апреля:Пасмурный день указывает на жаркое лето, а солнечный – на дождливое.Фото: Kiwihugon Unsplash(фотосток)