Звание «Почетный гражданин города Владимира» присвоили председателю владимирского «Союза пенсионеров России» Сергею Полуэктову за «многолетнюю трудовую и общественную деятельность и

Звание «Почетный гражданин города Владимира» присвоили председателю владимирского «Союза пенсионеров России» Сергею Полуэктову за «многолетнюю трудовую и общественную деятельность и большой личный вклад в дело повышения уровня жизни пенсионеров – жителей города Владимира». Информация об этом появилась на сайте мэрии города. Сергей Полуэктов выдвигался от организации, которую возглавляет. Его поддержали 13 депутатов из 14, включая