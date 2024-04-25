Начался прием работ на Х Всероссийский конкурс «Спасибо интернету — 2024», организованный «Ростелекомом» и Социальным фондом России при поддержке Российской ассоциации электронных

Начался прием работ на Х Всероссийский конкурс «Спасибо интернету — 2024», организованный «Ростелекомом» и Социальным фондом России при поддержке Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и АНО «Цифровая экономика». Конкурс ежегодно проводится в рамках благотворительного проекта «Азбука интернета». Участниками конкурса могут стать пользователи интернета старше 50 лет и люди с инвалидностью независимо от возраста. Главная задача