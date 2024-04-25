Шашлычный набор обойдется владимирцам в три тысячи рублей. Стоимость шашлычного набора за год...

Шашлычный набор обойдется владимирцам в три тысячи рублей.Стоимость шашлычного набора за год выросла на 11 процентов, подсчитали аналитики.Средний чек на мясо, мангал, шампуры, угли и розжиг (это без учета овощей и прочих атрибутов майского пикника) в этом году - 2900 рублей.Для сравнения, еще три года назад можно было спокойно уложиться в две тысячи.В этом году больше всего подорожало само мясо и мангал. А курица и вовсе на 20 процентов. За год подешевел лишь картофель - на 14 процентов.Стоит отметить, что этой весной россияне стали реже покупать шашлычные наборы - примерно на 30 процентов.Специалисты связывают это с поздней Пасхой, точнее - с предшествующим Великим Постом.