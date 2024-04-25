Смотрите Вести в 14.30: в команде владимирского управления ФСИН пополнение
Тяжело в учении
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Смотрите "Вести" в 14.30: в команде владимирского управления ФСИН пополнение
"Тяжело в учении"
- В Ковровском районе отрабатывают тушение лесных пожаров. Какова легенда учений и с каким трудностями встретились огнеборцы?
"Не время для гороха"
- Какая средняя температура по району? Суздальские аграрии сверяются по почвенному термометру. Что уже начали сеять, а для каких культур еще холодновато?
"Щенячий патруль"
- В команде владимирского управления ФСИН пополнение на букву С. Во Владимир на службу прибыли Симба, Санта и Спартак.