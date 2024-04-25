Смотрите Вести в 14.30: в команде владимирского управления ФСИН пополнение Тяжело в учении -...

Смотрите "Вести" в 14.30: в команде владимирского управления ФСИН пополнение"Тяжело в учении"- В Ковровском районе отрабатывают тушение лесных пожаров. Какова легенда учений и с каким трудностями встретились огнеборцы?"Не время для гороха"- Какая средняя температура по району? Суздальские аграрии сверяются по почвенному термометру. Что уже начали сеять, а для каких культур еще холодновато?"Щенячий патруль"- В команде владимирского управления ФСИН пополнение на букву С. Во Владимир на службу прибыли Симба, Санта и Спартак.